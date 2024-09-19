Ayrılmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

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Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan’ın başrollerinde olduğu 'Ayrılık A.Ş, ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin başvurduğu profesyonel bir ekibin komik ve bir o kadar da karmaşık planlarını konu alıyor.

Tans Production yapımcılığında çekilen filmin yönetmeni ve senaristi Tanser Yılmaztürk, aynı zamanda filmde de rol alıyor. Uzun zamandır oyunculuk yapan Yılmaztürk’ün ilk uzun metrajı olan filmin Genel Yönetmenliğini ise usta yönetmen Uğur Yağcıoğlu yapıyor.

Filmde başrollerin yanı sıra Zeynep Urhan, Tuğçe Sarıkaya Dağıstanlı, Bella Nabivi, Etem Caner Karaüç, Mertkan Arat, Volkan Cal, Bahattin Gök, Aydın Genç, Ezgi Say, Eren Genç, Turgut Özdemir, Ceren Arı, Bektaş Erdoğan, Serkan Yakın gibi isimler de rol alıyor.

Filmin müzikleri, İrsel Çivit tarafından hazırlandı. 'Ayrılık A.Ş.'nin müzikleri, Hollanda’da, canlı olarak Senfoni Orkestrası tarafından çalındı.



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Ayrılık A.Ş.’nin merkezinde, bir ilişkiyi sonlandırmak isteyen kişilere yardımcı olmak için yaratıcı ayrılma planları üreten bir ekip bulunuyor. Müşterilerinin taleplerini yerine getirmek için komik, zekice ve kimi zaman ters giden ayrılık stratejileri geliştiren bu ekip, izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor. İlişki dinamiklerine dair zekice bir komedi sunan film, ayrılıkların sadece üzücü olmadığını, kimi zaman komik ve yaratıcı çözümlerle de ele alınabileceğini gösteriyor. Senaryonun yaratıcı ekibi, karakterlerin absürt ama gerçekçi tepkileriyle, izleyicilere hem güldürmeyi hem de düşünmeyi amaçlıyor. Ayrılık danışmanlığına ihtiyaç duyan insanların başından geçen komik olayları merkezine alan film, toplumsal normlara da eğlenceli bir eleştiri getiriyor.