Ayrılığın nedeni anne vetosu mu?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 09:53

Hande Erçel sosyal medya hesabından Hakan Sabancı’nın fotoğraflarını kaldırınca 3 yıllık ilişkinin bittiği ortaya çıktı. Ayrılığın ardından Arzu Sabancı’dan imalı bir paylaşım geldi.

EVLİLİK KRİZİ İDDİASI

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekârlarından Hakan Sabancı’nın ilişkisi sona erdi.

Hande Erçel, Instagram sayfasından Hakan Sabancı’nın fotoğraflarını kaldırdı. İddiaya göre ayrılığa yol açan, “evlilik krizi” oldu.

Erçel artık ilişkilerini nikâh masasına taşımak istiyor, Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak genç işadamının annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermemesi ilişkinin sonunu getirdi.

‘İLK TEPKİ KIZGINLIK’

Arzu Sabancı ayrılığın ardından “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sabancı’nın bu paylaşımının, ilişkisinin bitmesine yol açtığı için kendisine kızan oğlu Hakan Sabancı’ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Hande Erçel’i ailesine uygun görmediği söylenen Arzu Sabancı daha önce de bu iddiayı doğrulayan bir hamlede bulunmuş, oyuncuyu eleştiren bir videoyu beğenmişti.

