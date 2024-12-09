Aylarca kanser tedavisi görmüştü: Boynundaki siyah fiyonk yürek burktu

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Bunun ardından da haziran ayında Trooping The Colour etkinliğine katılıncaya kadar altı ay bir sessizlik geldi. Sonra da usul usul eskisi kadar yoğun olmasa da işlerine dönmeye başladı.

Kate Middleton son olarak kendisinin ev sahipliğini yaptığı Noel konseri ile halkın ve kameraların karşısına çıktı. Tabii ki onu kocası Prens William ile üç çocuğu George, Charlotte ve Louis de yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNÜNÜN YAPILDIĞI YERDE KONUKLARINI AĞIRLADI

2011 yılında görkemli bir törenle Prens William ile hayatını birleştirdiği Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen o konser gecesinin de yıldızı oldu Kate Middleton.

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İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin yanı sıra halktan özel konukları da vardı Kate'in. Kendisi gibi kanser hastalığını atlatan ya da başka zorluklar yaşayan konuklarıyla konser öncesi neşeli kısa sohbetler yaptı Middleton.

O gece üzerinde, Noel ruhunu yansıtan kırmızı bir manto vardı. İçine de daha önce de giydiği ekose bir etek ve siyah kazak giydi. Görünümünü de yüksek ökçeli siyah çizmelerle tamamladı.

BOYNUNDAKİ SİYAH FİYONK ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Kate Middleton kırmızı mantosu içinde kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl parlıyordu. O gece giyim kuşamı içinde dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı: Boynundaki kocaman siyah fiyonk.

Bazı hayranları o aksesuarı çok da beğenmedi ama daha dikkatli bakanlar Kate'in siyah kurdelesinin verdiği göz yaşartan mesajı fazla vakit kaybetmeden algıladı.

Kate Middleton'ın boynundaki o siyah kurdele, Prenses'in kendisi gibi kanser hastalarına verdiği bir mesajdı. Çünkü farklı renklerdeki bu fiyonklar, farklı türlerde kanserlerle boğuşan insanlara destek mesajı veriyor.

Aslına bakılırsa Kate Middleton, o çok konuşulan aksesuarıyla birkaç ay önce verdiği sözü de tutmuş oldu.

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AYLAR ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Hayranlarının hatırladığı gibi Kate Middleton, geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin bittiğini ilan eden bir video paylaştı. O videoda da kocası William'ın yanı sıra çocukları George, Charlotte ve Louis hatta annesi Carole ile babası Michael de yer alıyordu.

Kate Middleton söz konusu videoda kendi kanser serüvenini anlattıktan sonra bu hastalıkla mücadele edenlere de "Sizinle birlikte kalacağım... El ele, yan yana... Her karanlığın içinden bir ışık yükselir. Bu yüzden bu ışığın parlamasına izin verin...." sözleriyle seslendi.

İşte birçok hayranının yaptığı yoruma göre ev sahipliğini üstlendiği konser gecesi boynuna taktığı o kocaman siyah fiyonk da bu sözünde durduğunun bir simgesiydi.

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BAŞINA BUNLARIN GELECEĞİNİ BİLEMEMİŞ

Bu arada Kate Middleton, bugüne kadar hastalığıyla ilgili fazla konuşmasa da konser öncesi ünlü konuklarıyla sohbet ederken ilk kez bu konudaki sessizliğini de bozdu.

42 yaşındaki Galler Prensesi, geceye renk katan ünlü şarkıcı Paloma Faith ile konuşurken, artık bitmek üzere olan 2024'ün kendisi için nasıl geçtiğini, kanser tedavisinin nasıl etkilediğini de kısaca ifade etti.

Daha önce kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videoda bu durumun bütün aile için büyük bir şok olduğunu söyleyen Kate, şarkıcı Paloma Faith ile konuşurken de "Bu yılın böyle bir yıl olacağını bilmiyordum" dedi.

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Paloma Faith de onun bu sözleri üzerine "Planlanmamış bir durum" diyerek araya girdi. Kate de ünlü şarkıcıya "Kesinlikle planlanmamış... Ama sanıyorum ki bu yıl birçok insan böyle zor zamanlardan geçti" diye yanıt verdi.

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Kate Middleton, konsere son hazırlıkları denetlemek için ailesinden daha erken gitti. Prens William, daha sonra George, Charlotte ve Louis'yi de alıp karısına katıldı.





Galler çiftinin en afacan çocuğu Louis bile o gece durulup uslanmış görünüyordu.