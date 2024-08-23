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Aydan Şener: Her şey güzellik yarışmasıyla başladı

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#Aydan Şener#6. Edremit Kitap Fuarı#Kadına Dair
Aydan Şener: Her şey güzellik yarışmasıyla başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 18:04

Aydan Şener, 6. Edremit Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair” için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener’in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.

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Bir hayranının, "Vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldık. Sizin dizilerinizin hikayelerini özledik. Yeni projeleriniz var mı? Sizi ekranlarda görmek istiyoruz." sorusu üzerine Şener, "Ben de vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldım. Şu anda bir tiyatro oyunum var ama ekranlara dönmeyi ben de istiyorum. Güzel bir projeyle yeniden başlamayı planlıyorum." yanıtını verdi.

Aydan Şener: Her şey güzellik yarışmasıyla başladı

Söyleşi boyunca geçmişten bugüne sanat kariyerine dair sorulara içtenlikle yanıt veren Şener, oyunculuğa başlama süreciyle ilgili, "Her şey güzellik yarışmasıyla başladı diyebilirim. Yarışma hayatımı tamamen değiştirdi. Ünlü olma gibi bir hedefim yoktu ama küçükken izlediğim Çalıkuşu tiyatrosu beni derinden etkiledi. O gün ‘Bir gün sahnede Çalıkuşu’nu oynayacağım’ demiştim. Hayat bazen tesadüflerle sana hoş sürprizler yapıyor." dedi.
Aydan Şener: Her şey güzellik yarışmasıyla başladı

Etkinliğin sonunda, kadınlara yönelik mesajlar veren Şener, söyleşiyi, "Keşke kadınlar her alanda hak ettikleri yere gelebilseler çünkü kadınların her şeye gücü var.” sözleriyle noktaladı. Aydan Şener sahnede üç hayranına kitabını hediye etti.

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Söyleşisinin ardından hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Aydan Şener’in imza günleri, yakın zamanda açıklanacak takvimle Türkiye’nin birçok ilinde devam edecek.

 

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#Aydan Şener#6. Edremit Kitap Fuarı#Kadına Dair

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