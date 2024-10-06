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Aydan Şener hayranlarıyla buluştu

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#Aydan Şener#Kadına Dair#Kadın Cinayetleri
Aydan Şener hayranlarıyla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 12:30

Aydan Şener, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair” için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener’in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.

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Kadına Dair adlı ilk kitabının çıkış hikayesinden söz eden sanatçı, “Bir kitap yazma projeniz daha olur mu?” sorusu üzerine “Daha önce benim yazdığım hikayeler senaryolaştırıldı ve oynandı. Bir roman yazmayı düşünebilirim bu sefer, neden olmasın?” yanıtını verdi.

 Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi ihmal etmeyen Aydan Şener, “Burada kadına dair her şeyi konuşuyoruz ama maalesef kadına dair şeylerden biri de var olma mücadelesi oldu. Tüm bu olanları lanetliyorum. Bu ülkede ne oluyorsa kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezaların verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

Aydan Şener hayranlarıyla buluştu

Söyleşisinin ardından hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi.

 

 

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#Aydan Şener#Kadına Dair#Kadın Cinayetleri

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