Aydan Şener hayranlarıyla buluştu

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Kadına Dair adlı ilk kitabının çıkış hikayesinden söz eden sanatçı, “Bir kitap yazma projeniz daha olur mu?” sorusu üzerine “Daha önce benim yazdığım hikayeler senaryolaştırıldı ve oynandı. Bir roman yazmayı düşünebilirim bu sefer, neden olmasın?” yanıtını verdi.

Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi ihmal etmeyen Aydan Şener, “Burada kadına dair her şeyi konuşuyoruz ama maalesef kadına dair şeylerden biri de var olma mücadelesi oldu. Tüm bu olanları lanetliyorum. Bu ülkede ne oluyorsa kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezaların verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz.” dedi.



Söyleşisinin ardından hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi.