Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

Haberin Devamı

Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, güzellik sırları sorulunca “Bol su içiyorum. Doğal besinler tüketiyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum” dedi.

Arkadaşlarının kendisine “bakım perisi” dediğini anlatan Pusat, “Bakım yapmadan dışarı çıkmam. Çok seviyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara da öyle yaklaşıyorum” diye konuştu.

Son dönemde hem bir dizi hem de bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ben hak ettiğim bir ücret aldığımı düşünüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor.”

Haberin Devamı

Özgüvenli ve pozitif



Şevval Şahin, “Duruşuma yakın organizasyonlara katılıyorum” dedi. Model, “Nasıl bir duruşunuz var?” sorusuna da “Özgüvenli, dinamik ve pozitif” yanıtını verdi.