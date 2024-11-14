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Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

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#Aybüke Pusat#Aybüke Pusat#Şevval Şahin
Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 09:39

Aybüke Pusat, reklam yüzü olduğu Gillette Venus markasının yeni ürün serisini önceki akşam Momo Bebeköy’de düzenlenen davette tanıttı.

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Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, güzellik sırları sorulunca “Bol su içiyorum. Doğal besinler tüketiyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum” dedi.

Arkadaşlarının kendisine “bakım perisi” dediğini anlatan Pusat, “Bakım yapmadan dışarı çıkmam. Çok seviyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara da öyle yaklaşıyorum” diye konuştu.

Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

Son dönemde hem bir dizi hem de bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ben hak ettiğim bir ücret aldığımı düşünüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor.”

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Özgüvenli ve pozitif

Şevval Şahin, “Duruşuma yakın organizasyonlara katılıyorum” dedi. Model, “Nasıl bir duruşunuz var?” sorusuna da “Özgüvenli, dinamik ve pozitif” yanıtını verdi.

Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

 

 

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#Aybüke Pusat#Aybüke Pusat#Şevval Şahin

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