AyaÄŸÄ±nda sokak terliÄŸi, parmaÄŸÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l alyans: Ä°talya'da evlendiler

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61 yaÅŸÄ±ndaki Porizkova ile 63 yaÅŸÄ±ndaki Greenstein, mutlu haberi de sosyal medya sayfalarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± ortak bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu.

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Elle dergisinin, Porizkova'nÄ±n anavatanÄ± olan Ã‡ek Cumhuriyeti baskÄ±sÄ± iÃ§in verdikleri pozlarda Ã§iftin mutluluktan uÃ§tuÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Porizkova, daha sonra Ã§iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Jeff Greenstein ve eski kocasÄ± Ric Ocasek ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki oÄŸlu Jonathan Raven ve Oliver Orion ile birlikte Karlovy Vary Film Festivali'nin davetine de katÄ±ldÄ±.

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Porizkova ve Greenstein, mutlu haberi Elle dergisinin Ã‡ekya baskÄ±sÄ± iÃ§in verdikleri pozlarla duyurdu.

1980'lerin ve 90'larÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Porizkova, ilk evliliÄŸini Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile yaptÄ±.

Porizkova, Cars grubunun bir klibinde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O dÃ¶nemde Porizkova'dan 21 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Ric Ocasek baÅŸkasÄ±yla evliydi.

Ancak Paulina'dan etkilendi. AralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Ocasek, daha sonra Porizkova'ya, evli olduÄŸunu ama boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Porizkova yÄ±llar sonra bu durumu "Ric, karÄ±sÄ±nÄ± benimle aldattÄ±" diyerek ifade etti. Sonunda Ocasek, karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ± ve Ã§ift, 1989 yÄ±lÄ±nda evlendi. Evlilikleri 2018 yÄ±lÄ±nda bitse de birlikte yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Hatta Ric Ocasek, 2019 yÄ±lÄ±nda, 75 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde Porizkova ile aynÄ± evde yaÅŸÄ±yordu. Onun cansÄ±z bedenini de Paulina Porizkova buldu.

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ÃœnlÃ¼ model, Ocasek'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun mirasÄ±ndan mahrum edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. O sÃ¼reÃ§te evinden taÅŸÄ±nmak da dahil birÃ§ok zorluk yaÅŸadÄ±.

Ama Jeff Greenstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra hayatÄ± da deÄŸiÅŸti.

Porizkova, ilk kocasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yedi yÄ±l sonra ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. GeÃ§en yÄ±l niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyuran Ã§ift, evlenmek iÃ§in de Ä°talya'yÄ± tercih etti.

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