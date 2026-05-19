Avrupa’da seyirciyi küstürmüşler

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Özcan Deniz, bir dönem yaşadığı Almanya’da verdiği konserle ilgili samimi bir itirafta bulundu:

“Çok güzel geçti. 20 yıldır çıkmıyorduk orada, özlemişiz birbirimizi. Onlara da iyi geldi. 90’larda Avrupa turnesine çıktığımızda salonlar dolardı. Sonra ne olduysa orada seyirciyi küstürmüşler. Muhtemelen Avrupa’da sahneye çıkan birkaç sanatçı kalmış, onların dışında konserlere gitmiyorlar. Küsmüşler, onu gördüm.”

Annemi hayata döndürdük

Özcan Deniz, uzun süredir küs olduğu, kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumuyla ilgili sorulara “Annemin sağlık durumu gayet iyi. Hayata döndürdük çok şükür” yanıtını verdi.