×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Avrupa’da seyirciyi küstürmüşler

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Avrupa Turnesi#Seyirci Tepkisi
Avrupa’da seyirciyi küstürmüşler
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 08:55

Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da konser veren Özcan Deniz, İstanbul’a önceki gün döndü.

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Özcan Deniz, bir dönem yaşadığı Almanya’da verdiği konserle ilgili samimi bir itirafta bulundu:

“Çok güzel geçti. 20 yıldır çıkmıyorduk orada, özlemişiz birbirimizi. Onlara da iyi geldi. 90’larda Avrupa turnesine çıktığımızda salonlar dolardı. Sonra ne olduysa orada seyirciyi küstürmüşler. Muhtemelen Avrupa’da sahneye çıkan birkaç sanatçı kalmış, onların dışında konserlere gitmiyorlar. Küsmüşler, onu gördüm.”

Avrupa’da seyirciyi küstürmüşler

Annemi hayata döndürdük

Özcan Deniz, uzun süredir küs olduğu, kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumuyla ilgili sorulara “Annemin sağlık durumu gayet iyi. Hayata döndürdük çok şükür” yanıtını verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Avrupa Turnesi#Seyirci Tepkisi

BAKMADAN GEÇME!