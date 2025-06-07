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Avenged Sevenfold'un İlk Türkiye sahnesi

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#Avenged Sevenfold#Türkiye#Konser
Avenged Sevenfoldun İlk Türkiye sahnesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:41

DÜNYACA ünlü metal grubu Avenged Sevenfold, Türkiye’deki ilk konserini önceki akşam İstanbul LifePark’ta verdi.

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Yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Konserin açılışını Amerikalı alternatif rock grubu Palaye Royale yaptı. Ardından M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ ve Brooks Wackerman’dan oluşan Avenged Sevenfold sahne aldı. Grup, “Bat Country”, “Afterlife”, “Nightmare”, “Hail to the King” gibi klasikleşmiş hitlerini seslendirdi. Konserin sonunda M. Shadows, “Bizi yıllardır beklediniz, sonunda buradayız. LifePark, sen inanılmazsın” diyerek seyircilere veda etti.

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#Avenged Sevenfold#Türkiye#Konser

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