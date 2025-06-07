Avenged Sevenfold'un İlk Türkiye sahnesi

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Yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Konserin açılışını Amerikalı alternatif rock grubu Palaye Royale yaptı. Ardından M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ ve Brooks Wackerman’dan oluşan Avenged Sevenfold sahne aldı. Grup, “Bat Country”, “Afterlife”, “Nightmare”, “Hail to the King” gibi klasikleşmiş hitlerini seslendirdi. Konserin sonunda M. Shadows, “Bizi yıllardır beklediniz, sonunda buradayız. LifePark, sen inanılmazsın” diyerek seyircilere veda etti.