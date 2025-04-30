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Attila Atasoy: En ünlü zamanlarımda cebimde para yoktu

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#Attila Atasoy#Gökay Kalaycıoğlu#Youtube
Attila Atasoy: En ünlü zamanlarımda cebimde para yoktu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 08:15

ATTİLA Atasoy, Gökay Kalaycıoğlu’nun YouTube programının konuğu oldu.

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 Sanatçı, şöhretin her zaman maddi kazançla birlikte gelmediğini vurguladı:

“Ünlüydüm ama param yoktu, en parasız günlerim en ünlü zamanlarım oldu.” Gazino dünyasına tam anlamıyla adapte olamadığını dile getiren Atasoy, “Gazinolarda bana karşı ambargo hep oldu” diyerek sahne hayatındaki zorluklara da değindi.

Sanatçı, yaşam felsefesinin her zaman sadelikten yana olduğunu söyledi:

“Peynir ekmekle mutlu olan bir adamım. Mütevazı yaşantıma her zaman bağlı kaldım.”

Attila Atasoy, kariyerinin başlarında 5 yıl müzik yapmayı planladığını ancak sahnede 51 yılı geride bıraktığını da açıkladı:

“Piyasaya girdiğimde 5 yıl kalır giderim diye düşünmüştüm, 51 yıl oldu.” Atasoy ayrıca “Her genç gibi bir çapkınlık dönemi oluyor. Her şey güzel bir şekilde devam ediyor olsaydı, evlenmezdim” dedi.

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#Attila Atasoy#Gökay Kalaycıoğlu#Youtube

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