Atlarım benim için çok değerli

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Sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerle hayranlarını da bu keyifli anlarına ortak eden Seçkin, “Doğayla iç içe olmak, atlarımla vakit geçirmek benim için çok değerli.

Kendimi bu anlarda gerçekten özgür hissediyorum” ifadelerini kullandı. Doğa yürüyüşleri ve ata binmenin ruhuna iyi geldiğini vurgulayan sanatçı, bu tür aktivitelerin stres atmanın en iyi yollarından biri olduğunu da belirtti.

Ece Seçkin, atlarla olan etkileşiminin kendisine ilham verdiğini de sözlerine ekledi. Ece Seçkin’in bu paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi gördü, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.