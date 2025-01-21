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Atlarım benim için çok değerli

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#Ece Seçkin#Ece Seçkin Kimdir#Ece Seçkin Instagram
Atlarım benim için çok değerli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 09:16

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pazar gününü ata binerek, doğanın tadını çıkararak geçirdi.

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Sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerle hayranlarını da bu keyifli anlarına ortak eden Seçkin, “Doğayla iç içe olmak, atlarımla vakit geçirmek benim için çok değerli.

Kendimi bu anlarda gerçekten özgür hissediyorum” ifadelerini kullandı. Doğa yürüyüşleri ve ata binmenin ruhuna iyi geldiğini vurgulayan sanatçı, bu tür aktivitelerin stres atmanın en iyi yollarından biri olduğunu da belirtti.

Atlarım benim için çok değerli

Ece Seçkin, atlarla olan etkileşiminin kendisine ilham verdiğini de sözlerine ekledi. Ece Seçkin’in bu paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi gördü, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

 

 

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#Ece Seçkin#Ece Seçkin Kimdir#Ece Seçkin Instagram

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