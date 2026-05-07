Ata Demirer yaz turnesine çıkıyor

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi yaz boyunca Açıkhava sahnelerine taşıyacak.
İşte Ata Demirer'in turne takvimi:
18 Temmuz : Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu
20 Temmuz : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
22 Temmuz : Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
4 Ağustos : Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
5 Ağustos : Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
12 Ağustos : Bursa kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
14 Ağustos : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu