Ata Demirer yaz turnesine çıkıyor

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi yaz boyunca Açıkhava sahnelerine taşıyacak.



İşte Ata Demirer'in turne takvimi:

18 Temmuz : Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu

20 Temmuz : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

22 Temmuz : Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

4 Ağustos : Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

5 Ağustos : Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

12 Ağustos : Bursa kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

14 Ağustos : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu