Asuman Krause'nin kiracısına açtığı dava sonuçlandı!

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İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre Krause, evini 2014’te Serpil U.’ya kiraladı.

Kızının mezuniyetinden sonra bu evde haftada bir gün konaklamaya başlayan Serpil U. aslında İzmit’te yaşıyordu.



Uskumruköy’de oturduğu evini yağmurdan zarar görmesi üzerine tadilata sokma kararı alan Krause, bu sırada Etiler’deki eve geçmek istedi ve Serpil U.’ya konuttan çıkması için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Krause, kiracısının evi tahliye etmemesi halinde başka ev kiralayabilmek için, kiranın 25 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Serpil U.’nun ihtarnameye cevap vermemesi üzerine Krause ‘tahliye’ ve ‘kira bedelinin artırılması’ davaları açtı.

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1 yıldır görülen ‘tahliye’ davasında karar açıklandı. Davanın reddine karar veren mahkeme, gerekçe olarak mankenin yeterli delil sunmamasını gösterdi. Karara itiraz eden Krause, davayı istinafa taşıdı.