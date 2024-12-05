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Asuman Krause'nin kiracısına açtığı dava sonuçlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Asuman Krause#Etiler#Ev
Asuman Krausenin kiracısına açtığı dava sonuçlandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:51

Asuman Krause, Etiler’deki evinde oturan Serpil U.’ya açtığı tahliye davasını kaybetti.

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İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre Krause, evini 2014’te Serpil U.’ya kiraladı.

Kızının mezuniyetinden sonra bu evde haftada bir gün konaklamaya başlayan Serpil U. aslında İzmit’te yaşıyordu.

Uskumruköy’de oturduğu evini yağmurdan zarar görmesi üzerine tadilata sokma kararı alan Krause, bu sırada Etiler’deki eve geçmek istedi ve Serpil U.’ya konuttan çıkması için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Asuman Krausenin kiracısına açtığı dava sonuçlandı

Krause, kiracısının evi tahliye etmemesi halinde başka ev kiralayabilmek için, kiranın 25 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Serpil U.’nun ihtarnameye cevap vermemesi üzerine Krause ‘tahliye’ ve ‘kira bedelinin artırılması’ davaları açtı.

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1 yıldır görülen ‘tahliye’ davasında karar açıklandı. Davanın reddine karar veren mahkeme, gerekçe olarak mankenin yeterli delil sunmamasını gösterdi. Karara itiraz eden Krause, davayı istinafa taşıdı.

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#Asuman Krause#Etiler#Ev

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