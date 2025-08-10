Astrolog Nuray Sayarı evleniyor!

Haberin Devamı

Dün akşam gerçekleşen kına gecesinde sahne performansları ve görsel şovlar geceye damgasını vurdu. Davetlilere özel hazırlanan programın anları, sosyal medya paylaşımlarıyla hızla yayıldı.

Etkinlik, Beykoz Açarkent Konakları’nda yapıldı. Şık dekorlar ve ışık gösterileriyle öne çıkan kına, davetlilerden tam not aldı.

54 yaşında iki çocuk annesi Nuray Sayarı'nın nişanlısı Ahmet ile düğün hazırlıkları sürüyor.

Kınadan paylaşılan videolar ve fotoğraflar, kullanıcılar tarafından “görsel şov” ve “unutulmaz gece” yorumlarıyla beğeni topladı.