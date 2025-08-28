Aslı Turanlı: Flörtte bakışma oyununu severim

Haberin Devamı

Oyuncu, flörtte en sevdiği oyunu şu sözlerle anlattı: “Bakışlar. O ilk göz göze gelişte bir şey başlar. Bence her şey orada saklı.

Gizli, heyecanlı, çocuksu.”

Turanlı, “Kadın oyuncu olmanın seni en çok zorladığı ama aynı zamanda en güçlendirdiği tarafı ne?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kadın oyuncu olmak özellikle bu coğrafyada, çok katmanlı bir şey. Hem beklentilerle hem önyargılarla sık sık karşılaşıyoruz. Herkesin senden başka bir şey beklediği bir dünyada, kendi sesini bulmak ve bu sesi koruyabilmek gerçekten zorlayıcı. Ama tam da bu yüzden, insanı derinden güçlendiren bir tarafı var. Çünkü her mücadele, seni biraz daha sağlamlaştırıyor.”