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Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü: Biricik annemizi kaybettik

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#Aslı Hünel#Saruhan Hünel#Şükran Hünel
Aslı Hünel ile Saruhan Hünelin acı günü: Biricik annemizi kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 10:34

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in bir süredir yoğun bakımda olan anneleri Şükran Hünel hayatını kaybetti.

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İki kardeş acı haberi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurdular.

Aslı Hünel sayfasında "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik... Tarifi olmayan bir acı içindeyiz." mesajını paylaştı.

Aslı Hünel ile Saruhan Hünelin acı günü: Biricik annemizi kaybettik

Saruhan Hünel ise annesiyle fotoğrafını "Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam... her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam... Sana ve babama kabuşacağım anı heyacanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum! Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem" mesajıyla yayınladı.

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Aslı Hünel ile Saruhan Hünelin acı günü: Biricik annemizi kaybettik

Şükran Hünel 21 Mayıs Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Celaliye Yani Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecek.

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#Aslı Hünel#Saruhan Hünel#Şükran Hünel

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