Aslı Enver: Elay ile mucizevi bir hikâyemiz var

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Markanın yeni kampanyasının lansman toplantısında Pınar Sabancı’nın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Elay ile kendimize özel, mucizevi bir hikâyemiz var. Elay’ın büyüme sürecinde onun hiçbir anını kaçırmamak adına, mümkün olduğunca tüm vaktimi onunla geçirmeye çalışıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Bu yolculuk, bazen karmaşık duygular da barındırıyor; yetememe hissi, en doğruyu yapıp yapmadığınızdan endişe duyma ve çocuğunuzun mutluluğu... Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve çocuğunuz bu duyguları size anlatamıyor.”

