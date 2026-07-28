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Kemer’deki Mirage Park Resort’te sahneye çıkan Bengü, duygusal şarkısı “Ağla Kalbim”i seslendirmeden önce “Eskiden bu şarkıyı söylerken ağlıyordum, artık gülmeye başladım” dedi.

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşktan ölünmüyor. Bir süre yas tutuyorsun, sonra bitiyor.”

Manifest kadar meşhur musun?

Bengü, sahne önünde kendisini izleyen gençlere takıldı: “Manifest beklerken beni görmüş gibisiniz! Kızım bana ‘Sen kendini Manifest kadar meşhur mu sanıyorsun?’ diyor. Onlar da çok güzeller.”