Aşkların en güzelini yaşamışlardı… Evin yolunu unutan kocasını ‘makarna’ kavgası yüzünden boşadı

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Bu evliliklerden doğan üç çocuğu da artık kendi hayatlarını kurmuş birer yetişkin.

BİR DÖNEMİN EN GÜZEL MODELİYDİ… ŞİMDİ GÖREN YAŞINA İNANAMIYOR

Kendisi de 71 yaşında. Ama onu görenlerin yaşına inanması epey zor.

Moda dünyasının en büyük efsanelerinden biri sayılan ünlü model Christie Brinkley bugünlerde piyasaya yeni çıkan anı kitabıyla gündemde.

Onu tanıyanların söylediğine göre ise hayatına en az iki kitaba sığacak macera sığdırmayı başardı.

KİTAP YAZIP ANILARINI ANLATTI

Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde sürekli dergi kapaklarını süslediği için dünyanın en ünlü kapak kızı olarak anılan ünlü model gönül maceraları bir yana bir helikopter kazasından kurtuldu bir de cilt kanseri atlattı.

Hayatı romanları aratmayan ünlü model kitabıyla epey fırtına estireceğe benziyor...

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Şimdilerde Turks and Caicos Adaları’nda, tam bir tropik cennette yaşayan ve emeklilik günlerinin tadını çıkaran Christie Brinkley Uptown Girl (Şehirli Kız) adını verdiği kitabında en önemli bölümlerden birini eski eşi, ünlü şarkıcı Billy Joel’e ayırdı.

ÜNLÜ ŞARKICIYLA YAPTIĞI EVLİLİK UNUTULMADI

Hatta ikinci eşi olan ve 1985 – 1994 yılları arasında evli kaldığı Billy Joel hayatında o kadar önemliydi ki kitabına ünlü şarkıcının kendisi için yazdığı bir aşk şarkısı olan Uptown Girl adını koydu.

Bir kızları olan ve uzun yıllar önce boşanmalarına rağmen dost kalan ünlü eski aşıklar evli oldukları dönemde sürekli magazin sayfalarında yer aldı.

Christie Brinkley kitabında Billy Joel’le olan evliliğini ve ondan neden ayrıldığını da tüm içtenliğiyle anlattı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI YUVALARINI YIKTI

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39 yaşındaki kızları Alexa Ray için zaman zaman bir araya gelmeye devam eden çiftin evliliğini bitiren şey ne yazık ki ünlü şarkıcının o dönem alkole olan düşkünlüğünün aile hayatının önüne geçmesiydi.

Christie Brinkley kitabında ikinci eşi ünlü şarkıcı Billy Joel'e geniş yer ayırdı ve bu evliliğin nasıl bittiğini açıkladı

“Eğer bu sorun olmasaydı ... ” diye diye yazdı kitabında Christie Brinkley ve "Biz gerçekten ruh eşiydik. Onunla evli olduğum günler hayatımın inanılmaz bir dönemiydi” diye devam etti.

Evliliğini anlatırken "Çok eğlendim. Göçebeydik, çingeneydik - sadece onun işi ve benim işim arasında dünyayı görüyorduk ... harikaydı, gerçekten harikaydı." diyordu ünlü model ama madalyonun bir de öbür yüzü vardı…

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EVİN YOLUNU UNUTMUŞ: GÜNLERCE ORTADAN KAYBOLURDU

Billy Joel içki içmeye başlayınca günlerce ortalıktan kayboluyor deyim yerindeyse evinin yolunu unutuyordu. Hatta kızı Alexa’nın beşinci yaş gününde doğum günü partisinden ayrılmış ve sonra iki gün boyunca ortadan kaybolmuştu.

Ünlü model bu iki gün boyunca onun sarhoş şekilde araba kullanırken bir ağaca çarpıp öldüğünü düşünerek panik ataklar geçirmişti. Brinkley’nin bu kâbusu yıllar sonra gerçek oldu: Billy Joel 2003 yılında gerçekten arabasıyla bir ağaca toslayıp yaralandı. Ünlü çift birbirlerini çok sevseler ve ruh eşi olsalar da Billy Joel'in alkol bağımlılığı yüzünden bir arada kalamadılar

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KENDİNİ ODAYA KİLİTLEMİŞ!

Ünlü şarkıcı bir keresinde Şükran Günü yemeği sırasında kaybolmuştu. Ayrıca Brinkley, bir arkadaşının Joel'in Avustralyalı bir aktrisle çekilmiş fotoğrafları olduğunu söylemesi üzerine kendisini Hawaii'deki otel süitine kilitledi.

Brinkley'nin yazdığına göre kocası Billy Joel otele “gözle görülür ve duyulur bir şekilde sarhoş” olarak geri dönmüş ve bir şezlongu alıp veranda kapısından içeri fırlatarak camı kırmıştı.

Ünlü çiftin evliliğini bitiren ve bardağı taşıran son damla tuhaf şekilde evde yapılan makarnayla ilgili bir kavga olmuş

Brinkley'e göre bardağı taşıran şey ise Billy Joel'in müzisyen arkadaşlarını evlerinde bir prova için ağırlaması ve sarhoş bir halde onları makarnasını yemekle suçlamasıydı. Oysa makarnanın hepsini kendisi yemişti.

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MAKARNA KAVGASI HER ŞEYİN SONU OLDU

“Daha önce hiç görmediğim bir şekilde davranıyordu. Artık olmayan şeyleri görmeye başladı” diyen Brinkley, ertesi gün kocasına ondan boşanmak istediğini söyledi.

“Açık olmak gerekirse, Billy ile ilişkimi bitirmeyi hiç istemedim. Bulabildiğim her kişisel gelişim kitabını okudum... Psikiyatriste, psikoloğa ve diğer tıp doktorlarına gittik.” dedi ünlü model.

71 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle gençlere taş çıkaran ünlü model eski eşini hâlâ çok sevip saydığını söylüyor

Ancak ünlü şarkıcının içki sorunu bu aşkı bile aşmış, Billy Joel sanki karısını değil de alkolü tercih ediyormuş gibi davranmaya başlamıştı.

BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMASI YILLARINI ALDI

Şimdi 75 yaşında olan Joel ilk kez 1992'de rehabilitasyona gitti ve ayıldı, ardından 2005'te yeniden rehabilitasyona döndü.

Christie Brinkley'nin dört evliliğinden üç çocuğu oldu

2023 yılında Los Angeles Times'a verdiği röportajda “birkaç yıl önce” içmeyi bıraktığını söyledi. Ünlü şarkıcı şu anda küçük kızları Della Rose ve Remy Anne'i paylaştığı dördüncü eşi Alexis Roderick ile evli.

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“İLK ÇOCUĞUMUN BABASIYDI, ONU SONSUZA KADAR SEVECEĞİM”

"O benim ilk çocuğumun babası ve birlikte çok güzel yıllar geçirdik. Onu sonsuza dek seveceğim," dedi Brinkley: “Ama işler öyle bir noktaya geldi ki onunla yaşayamayacağımı anladım.”

Billy Joel bir sene önce verdiği konserde Uptown Girl şarkısını söylemiş ve seyirciler arasında olan eski eşine serand yapmıştı

Ünlü model kitabını yazmadan önce eski kocasıyla konuşmuş. Billy Joel de ona “Devam et ve hikayeni anlat... İyi, kötü, ne söylemen gerekiyorsa” diye cevap vermiş.

“Billy'den ayrılmak benim için kolay değildi. Ve bu kadar saygı duyduğum biri hakkında kötü bir şey söylemek de kolay değil” diyen ünlü model yine de bu konu hakkında yazdığı için kendini rahatlamış hissediyor…