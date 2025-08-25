Aşkın Nur Yengi: Sahiciliği mumla arıyorum

Haberin Devamı

Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yengi, “Bu gece 90’lar ruhunu sahnede yaşatacağız. Sinema Senfoni Orkestrası ile yaz boyunca güzel performanslara imza attık. Yakında Harbiye konserim var” açıklamasını yaptı.

Sanatçı, “90’lı yıllara dair en çok özlediğiniz şeyler neler?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“En çok özlediğim şey sahicilik, samimiyet ve aşk. Bunlar günümüzde yok. Sahicilik artık mumla aradığımız bir şey. Tabii ki kaliteli, düzgün ve ilkeleri olan insanlar hayatlarında bunları barındırıyordur. Ama genel duruma baktığımızda aşk nasıl yoksa sahicilik de yok.”