×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

“Aşkın Dünkü Çocukları” filminin çekimlerine başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Aşkın Dünkü Çocukları#Kültür Sanat#Film
“Aşkın Dünkü Çocukları” filminin çekimlerine başlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:59

Başrollerini Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları filminin çekimlerine başlandı.

Haberin Devamı

El değmemiş doğal güzellikleri ve tarihi hazineleriyle Karadeniz’de binlerce yıllık bir geçmişi yaşatan Ünye’de geçen trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesini beyaz perdeye taşıyacak filmin yapımcılığını A. Selim Tuncer, yaratıcı yapımcılığını ise Esra Seyrekbasan üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan, Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz gibi değerli oyuncuların yanı sıra hikayenin gerçek karakterleri ve yerel oyuncular da yer alıyor. Filmin ana sponsoru ise Ünye’den temin ettiği manyetik siyah kumu ürünlerinde kullanan Bambi Yatak oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşkın Dünkü Çocukları#Kültür Sanat#Film

BAKMADAN GEÇME!