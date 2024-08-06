“Aşkın Dünkü Çocukları” filminin çekimlerine başlandı

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El değmemiş doğal güzellikleri ve tarihi hazineleriyle Karadeniz’de binlerce yıllık bir geçmişi yaşatan Ünye’de geçen trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesini beyaz perdeye taşıyacak filmin yapımcılığını A. Selim Tuncer, yaratıcı yapımcılığını ise Esra Seyrekbasan üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan, Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz gibi değerli oyuncuların yanı sıra hikayenin gerçek karakterleri ve yerel oyuncular da yer alıyor. Filmin ana sponsoru ise Ünye’den temin ettiği manyetik siyah kumu ürünlerinde kullanan Bambi Yatak oldu.