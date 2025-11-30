Aşkım Kapışmak: Yetişkin emziğinin patentini aldı

Haberin Devamı

Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak da “yetişkin emziği” trendini Türkiye’de yaymak için kolları sıvadı. “Lafla Karışık” adlı YouTube programına konuk olan Kapışmak, işin patentini aldığını açıkladı.

Kapışmak, “Emzik, sigara kullanımını yüzde 70’e kadar azaltıyor. Uyku problemlerini bitiriyor. Akşamları beyin faaliyetleri 0-2 yaşa iner. Ana babadan yeterince şefkat almamışsanız uyuyamazsınız. Bu emzik de 0-2’deki döneme götürüyor. Komik geliyor biliyorum ama izleyin dünyayı; göreceksiniz ki duygu seviyesi olarak 0-2’ye dönüyoruz.”