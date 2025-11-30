×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 10:49

Kore ve Çin’de yetişkinler, stresi azalttığı ve daha iyi uyku sağladığı gerekçesiyle emzik kullanmaya başladı.

Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak da “yetişkin emziği” trendini Türkiye’de yaymak için kolları sıvadı. “Lafla Karışık” adlı YouTube programına konuk olan Kapışmak, işin patentini aldığını açıkladı.

Aşkım Kapışmak: Yetişkin emziğinin patentini aldı



Kapışmak, “Emzik, sigara kullanımını yüzde 70’e kadar azaltıyor. Uyku problemlerini bitiriyor. Akşamları beyin faaliyetleri 0-2 yaşa iner. Ana babadan yeterince şefkat almamışsanız uyuyamazsınız. Bu emzik de 0-2’deki döneme götürüyor. Komik geliyor biliyorum ama izleyin dünyayı; göreceksiniz ki duygu seviyesi olarak 0-2’ye dönüyoruz.”

 

 

