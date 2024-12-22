Haberin Devamı

Futbolcu ve kız arkadaşı mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kız arkadaşı Özer’e “Aşkım arabayı ben kullanayım mı?” diye sordu. Milli kaleci ise şu yanıtı verdi: “Hayır aşkım, şu an olmaz.” Ancak kız arkadaşının ısrarlarına dayanamayan Özer, direksiyonu sevgilisine bıraktı. Ünlü kalecinin kız arkadaşı, arabayı 10 dakika boyunca hareket ettiremedi. Özer, sevgilisine kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı. O anlar, mekânın girişindekileri de güldürdü. Özer’in kız arkadaşı zor da olsa aracın kontrolünü sağlayıp oradan ayrıldı.