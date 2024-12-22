×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

“Aşkım arabayı ben kullanayım mı?”

Güncelleme Tarihi:

#Berke Özer#EYÜPSPOR#Kaleci
“Aşkım arabayı ben kullanayım mı”
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:02

EYÜPSPORLU kaleci Berke Özer, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası sevgilisiyle Etiler’deki Kütüphane adlı mekânda eğlendi.

Haberin Devamı

Futbolcu ve kız arkadaşı mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kız arkadaşı Özer’e “Aşkım arabayı ben kullanayım mı?” diye sordu. Milli kaleci ise şu yanıtı verdi: “Hayır aşkım, şu an olmaz.” Ancak kız arkadaşının ısrarlarına dayanamayan Özer, direksiyonu sevgilisine bıraktı. Ünlü kalecinin kız arkadaşı, arabayı 10 dakika boyunca hareket ettiremedi. Özer, sevgilisine kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı. O anlar, mekânın girişindekileri de güldürdü. Özer’in kız arkadaşı zor da olsa aracın kontrolünü sağlayıp oradan ayrıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berke Özer#EYÜPSPOR#Kaleci

BAKMADAN GEÇME!