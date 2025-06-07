Aşkı Hatırla’ya Almanya’da prömiyer

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Dizinin Avrupa prömiyeri Almanya’nın Köln şehrindeki Seriencamp Festivali’nde gerçekleşti. İkili, kırmızı halıda birlikte yürüdü.

Gösterime dizinin yönetmeni ve aynı zamanda yaratıcısı olan Özgür Önurme ile senarist Ahmet Vatan da katıldı.

Dizide Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al da yer alıyor.

“Aşkı Hatırla”, uzun ilişkilerini sonlandıran Güneş ve Deniz’in yolları kesiştikten sonra aşkı yeniden keşfetmelerini anlatıyor. İstanbul ve Kapadokya’da geçen dizi, güçlü bir aşk hikâyesini anlatıyor.