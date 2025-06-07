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Aşkı Hatırla’ya Almanya’da prömiyer

Güncelleme Tarihi:

#Aşkı Hatırla#Hande Erçel#Barış Arduç
Aşkı Hatırla’ya Almanya’da prömiyer
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:39

HANDE Erçel ve Barış Arduç’un başrolündeki “Aşkı Hatırla”, 18 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

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 Dizinin Avrupa prömiyeri Almanya’nın Köln şehrindeki Seriencamp Festivali’nde gerçekleşti. İkili, kırmızı halıda birlikte yürüdü.

Gösterime dizinin yönetmeni ve aynı zamanda yaratıcısı olan Özgür Önurme ile senarist Ahmet Vatan da katıldı.

Dizide Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al da yer alıyor.

Aşkı Hatırla”, uzun ilişkilerini sonlandıran Güneş ve Deniz’in yolları kesiştikten sonra aşkı yeniden keşfetmelerini anlatıyor. İstanbul ve Kapadokya’da geçen dizi, güçlü bir aşk hikâyesini anlatıyor.

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#Aşkı Hatırla#Hande Erçel#Barış Arduç

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