Aşk, üretimime ilham veriyor

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Gecede sevilen eserleriyle dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Elif Buse Doğan, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meslektaşı Çağrı Telkıvıran’la aşk yaşadığı konuşulan ünlü şarkıcı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu:
“Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta, izlediğim filmde. Aşk benim için çok bütünsel bir duygu; illa bir yol arkadaşına, hayat arkadaşına duyulan aşk değil ama o da var. Aşk, üretimime büyük kaynak. Sadece özelimi çok konuşmak istemem, bir de nazardan çok korkarım.”