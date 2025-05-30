Aşk treninin maliyeti gündemde... 5 güne servet ödedi!

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Sık sık yurtdışı tatiline çıkan oyuncu Hande Erçel’le sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı, mayıs ayı başında tarihi Orient Express’in Paris-Roma seferine katılmıştı. Sevgililer, 5 günlük yolculuk için trenin süitini kiraladı.

Duş kabini de bulunan süitin bir gecelik fiyatının kişi başı 12 bin 300 Pound (650 bin TL) olduğu ortaya çıktı. Çift, bu ihtişamlı macera için toplamda 123 bin Pound (6.5 milyon lira) ödedi.

Dizi yok sürpriz var

Önceki akşam eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’la birlikte Etiler Beca’nın yaza merhaba partisine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacağını söyledi:

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“Ekranda olacağım ama dizi yapmayacağım. Belki kulağınıza gelmiştir, şu anda açıklamam mümkün değil. Yoğun bir tempoya gireceğim. Bir komedi var, sonra bir-iki dijital platform işi olacak.” (Sayit DURMAZ)

Mezarıma bile gelmesinler





Galaya katılan İbrahim Tatlıses, basın mensuplarıyla sohbet etti. Sanatçı, küs olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses’le ilgili isim vermeden konuştu: “İki kişiyi affetmeyeceğim; biri erkek, biri dişi. Mezarıma da gelmesinler, onları görenler yuh çeksin. Onlara af yok. Af dileseler de af yok. Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden kaçtım. Onlar gelirse Bodrum’dan bile kaçabilirim. Hatta karar çıkaracağım 500 metreden daha yakınıma yaklaşmasınlar diye.”

Üçü bir arada





Halk müziğinin usta yorumcusu Mahmut Tuncer, rock yıldızı Teoman ve popun asi kızı Aleyna Tilki aynı reklamda buluştu. Müzik dünyasının farklı kulvarlarında adlarından söz ettiren üç ismin birlikte oynadığı reklama sosyal medyada yorum yağdı: “Rüyalarımın saçmalık seviyesi”, “Sınavda yüksek not almak için bütün tuşlara basma işi”, “Ortam, karışık çerez gibi”.