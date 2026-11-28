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Filmin başrol oyuncuları Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, Dolu Kadehi Ters Tut’un 2017’de yayımladığı ‘Belki’ şarkısına film için düet yaptı.

Stüdyoya girerek şarkıyı kendi sesleriyle yorumlayan ikilinin kayıt anları ve filmden görüntülerinin yer aldığı klip yayınlandı. Sözleri ve melodisiyle filmin duygusal dünyasıyla örtüşen şarkı, geçmişin izlerini taşıyan iki insanın yeniden aşka açılan hikâyesine eşlik ediyor.

Kaybedilen bir aşkın ardından hayata tutunmayı, geçmişle gelecek arasında kalmayı ve yeniden sevebilme ihtimalini anlatan filmin duygusu, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın yorumuyla bu kez müziğe taşınıyor.

İkilinin beyazperdedeki birlikteliği, ‘Belki’ düetiyle farklı bir anlam kazanıyor. ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’, Özgür ve Mavi’nin duygusal yolculuğunu anlatıyor.