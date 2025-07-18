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Aşk-ı Memnu bu kez tiyatro sahnesinde

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#Aşk-I Memnu#Çiğdem Tunç#Halit Ziya Uşaklıgil
Aşk-ı Memnu bu kez tiyatro sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:38

ÇİĞDEM Tunç, Banu Noyan’ın sunduğu “En Moda” programına konuk oldu. Tiyatroda 10’uncu yılını kutlayan Tunç, “Aşk-ı Memnu”yu sahneye hazırladıklarını açıkladı.

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Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Aşk-ı Memnu”, her yaz Kanal D ekranlarında yeniden yer alıyor.

Çiğdem Tunç ise Neriman Köksal ve Nebahat Çehre’nin ardından yeni Firdevs Hanım olmaya hazırlandığını söyledi: “Yeni kuşaklara ‘Aşk-ı Memnu’yu tanıtacağız. Farklı bir bakış açısı getiriyoruz. Dizide yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’u görünce yanaklarını sıkacağım. Sahne için kendisinin benzerini bulmak için neler yaşadık; zor oldu.”

Aşk-ı Memnu bu kez tiyatro sahnesinde

Çiğdem Tunç

Tiyatrodaki “Aşk-ı Memnu”da Adnan Ziyagil’i Deniz Salman, Behlül’ü Sefer Canbaz, Bihter’i Balca Basman, Nihal’i Suyum Bige Dadalı, Matmazel’i ise Gamze Yarka canlandıracak.

 

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#Aşk-I Memnu#Çiğdem Tunç#Halit Ziya Uşaklıgil

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