Aşk-ı Memnu bu kez tiyatro sahnesinde

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Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran “Aşk-ı Memnu”, her yaz Kanal D ekranlarında yeniden yer alıyor.

Çiğdem Tunç ise Neriman Köksal ve Nebahat Çehre’nin ardından yeni Firdevs Hanım olmaya hazırlandığını söyledi: “Yeni kuşaklara ‘Aşk-ı Memnu’yu tanıtacağız. Farklı bir bakış açısı getiriyoruz. Dizide yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’u görünce yanaklarını sıkacağım. Sahne için kendisinin benzerini bulmak için neler yaşadık; zor oldu.”

Tiyatrodaki “Aşk-ı Memnu”da Adnan Ziyagil’i Deniz Salman, Behlül’ü Sefer Canbaz, Bihter’i Balca Basman, Nihal’i Suyum Bige Dadalı, Matmazel’i ise Gamze Yarka canlandıracak.