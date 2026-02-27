İrem Derici her şeyi silip sitemn etti

×
Şubat 27, 2026 09:01

İREM Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’nun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silip takipten de çıktı.

 İkili ayrılığa dair henüz resmi bir açıklama yapmazken Derici ise şu mesajı yayınladı:

“Elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, ailesi ışıl ışıl, çok âşık, sadakatli. Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin. Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. İrem kendine döndü artık. İrem 2026’nın içinden geçecek. Bekleyin.”

Öte yandan Melih Kunukçu sosyal medya hesabından İrem Derici ile olan fotoğraflarını kaldırmadı.

