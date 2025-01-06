Aşk acısı yaşamayan var mı?

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Oyuncu, geçen gece ise Arnavutköy’de bir mekanda eğlendi. Özdemir, gece boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

Oyuncunun gecenin ilerleyen saatlerinde masadaki başka bir erkekle yakınlaştığı öğrenildi.

Özdemir, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Oyuncu, “Ayrılıklar her zaman vardır, önemli olan iyi hatırlamaktır. İlişkilerde güzel anılar biriktirirsin ve bittiğinde ardından güzel konuşmak gerekir” dedi.

Özdemir, “Aşk acısı çektiniz mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Herkes ayrılık ve Aşk acısı yaşıyor, yaşamayan var mı?”