Aşıklardan ilk fotoğraf: Kaderde varmış...

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Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem’le ilişkisinin ne zaman başladığı sorulunca “Biraz oldu aslında. Siz bir süre sonra öğrendiniz” dedi. Bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını dile getiren oyuncu, “Tesadüf bir tanışma oldu. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik” diye konuştu.



Ünlü oyuncu, sevgilisinin kameralara alışık olmasına rağmen objektifler karşısında heyecanlandığını da söyledi:



“Siz bizi çekerken ben onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor, orada da çok iyi ama burada heyecan yapıyor!” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Boksör Çağla

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Tatil sezonunu Çeşme’de açan Çağla Şıkel, spor salonunda boks yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü manken, yaşadığı rahatsızlığı da açıkladı. El bileğinde sinir sıkışması sonucu gelişen, ağrı ve kuvvet kaybına yol açan ‘karpal tünel sendromu’ teşhisi konulan Çağla Şıkel, boks yaptığı videoyu “Karpal tünel sendromun var demişlerdir. O sırada ben” notuyla yayınladı.

Elio’nun halası

Aslı Enver, ilk film seslendirme deneyimini Disney ve Pixar’ın yeni animasyonu “Elio” ile yaşadı. Ünlü oyuncu, 20 Haziran’da vizyona girecek filmde baş karakter Elio’nun halası Olga Solis’i seslendirdi.

Film, uzaylılara hayran olan 11 yaşındaki Elio’nun, galaksiler arası zeki yaşam formlarının buluştuğu Ortakevren’de Dünya’nın lideri sanılmasıyla başlayan macerasını konu alıyor. Olga Solis de Elio’nun en önemli destekçilerinden biri.

Pembe fırtına

Kubilay Aka, Moskova’da düzenlenen Art-ist futbol turnuvasında sahaya çıktı.

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Saçlarını pembeye boyatan ünlü oyuncu, yeşil sahada sergilediği başarılı performansla futbol yeteneğini gözler önüne serdi. Maçı seyredenler, Kubilay Aka’yı Metin Tekin’e benzeterek kendisine “Pembe Fırtına” lakabını taktı.