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'Aşık Oldum' filmi ile hafızalara kazınmıştı... 'Genç oyuncuların aldıkları paraları duyunca sinir krizi geçirdim'

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#Şehnaz Dilan#Yeşilçam#Aşık Oldum
Aşık Oldum filmi ile hafızalara kazınmıştı... Genç oyuncuların aldıkları paraları duyunca sinir krizi geçirdim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 11:04

Yeşilçam oyuncularından Şehnaz Dilan önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi.

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Tiyatro kurduğunu belirten oyuncu, “Sanat hayatımdaki 39 yılı doldurdum ve Şehnaz Dilan Tiyatrosu’nu kurdum. Oyuncular hazır ve hepsi profesyonel. 23 Mayıs’ta Eskişehir’de tiyatromuzun oyunu ‘Oğluma Kız mı Yok’ sahne alacak” dedi.

Aşık Oldum filmi ile hafızalara kazınmıştı... Genç oyuncuların aldıkları paraları duyunca sinir krizi geçirdim

Dilan ayrıca yeni nesil oyuncuların aldığı ücretlere şaşırdığını da açıkladı:

“Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca adeta sinir krizi geçirdim. Ben o paraları hiç görmedim. Biz senelerimizi veriyoruz, bunlar nasıl bu paraları alıyor? Önümüze çıkan herkes oyuncu olmuş. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor.” 

Aşık Oldum filmi ile hafızalara kazınmıştı... Genç oyuncuların aldıkları paraları duyunca sinir krizi geçirdim

Şehnaz Dilan 'Aşık Oldum' filmi ile hafızalara kazınmıştı... 

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#Şehnaz Dilan#Yeşilçam#Aşık Oldum

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