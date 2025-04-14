'Aşık Oldum' filmi ile hafızalara kazınmıştı... 'Genç oyuncuların aldıkları paraları duyunca sinir krizi geçirdim'

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Tiyatro kurduğunu belirten oyuncu, “Sanat hayatımdaki 39 yılı doldurdum ve Şehnaz Dilan Tiyatrosu’nu kurdum. Oyuncular hazır ve hepsi profesyonel. 23 Mayıs’ta Eskişehir’de tiyatromuzun oyunu ‘Oğluma Kız mı Yok’ sahne alacak” dedi.

Dilan ayrıca yeni nesil oyuncuların aldığı ücretlere şaşırdığını da açıkladı:

“Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca adeta sinir krizi geçirdim. Ben o paraları hiç görmedim. Biz senelerimizi veriyoruz, bunlar nasıl bu paraları alıyor? Önümüze çıkan herkes oyuncu olmuş. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor.”