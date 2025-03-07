'Aşık oldum' dedi grubu dağıttı!

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Yürük, Gülçin Ergül’ün “Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim” açıklaması sorulunca şöyle konuştu: “Bu 15-16 sene öncenin konusu. Bu konuları tekrar açıp tekrar tekrar hatırlamak bana çok sağlıklı gelmiyor. Bence artık konuyu komple kapatmanın vakti geldi. Yıllardır kendisi bizleri karalıyor. Bazı konularda kendisine dürüst olmadığını fark etmeli. Biz hiçbir şey yapmadık, grubu kendisi ‘Ben âşık oldum, ayrılıyorum’ diyerek dağıttı. En büyük hakkı bu zaten. Ama üslup en önemli faktör. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır. Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel yapılmasını istiyorduk biz zaten. Kendisi reddetti belgesel teklifini. Hepsi mepsi kalmadı artık yani. Uzatmanın mantığı yok artık.”

