Âşık değil ermiş Rafet

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GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRDİK

2 yıl süren ilişkilerini birkaç ay önce noktalayan Rafet El Roman ile hostes Yasemin Gergeç, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede buluştu. Gergeç objektifleri fark edince panikleyerek yüzünü gizlemeye çalışırken, Rafet El Roman araya girip açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, ilişkilerini artık sadece arkadaş olarak sürdürdüklerini ve buluşup geçmişi yâd ettiklerini söyledi: “Yasemin’le güzel bir dönem geçirdik, yedik, içtik, tatillerimiz oldu. Şimdi duygusal bir şey yok aramızda ama arada görüşüyoruz.”

‘GÖRÜŞMEYECEKSİN’ DİYENE ‘GÜLE GÜLE’ DERİM

Daha önce ilişki yaşadığı tüm kadınlarla arkadaşlığını sürdürdüğünü dile getiren Rafet El Roman, “İnsanlar ayrılıp bir daha hiç görüşmüyorlar, ben buna karşıyım. Eski eşlerimle de hâlâ arkadaşız” dedi. Şarkıcı, ayrılık sonrası dost kalmayı “ermişlik” olarak nitelendirdi:



“Biri size ‘Eski sevgilinle irtibatını keseceksin’ derse, onu hayatınıza almayın. O kişi hayatı size zindan eder. Ben öyle dayatmalara gelemem. Biri ‘Eski eşlerinle görüşmeyeceksin’ derse, ona ‘Güle güle’ derim. İlişki bittikten sonra dostluğu korumayı başarmak ermişliktir, büyüklüktür.”





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Tuğba Altıntop’la evliliğinden iki kızı bulunan Rafet El Roman, otoriter bir baba olduğunu, ancak çocuklarının özel hayatına karışmadığını söyledi: “Artık kızlara karışmıyorum. Eğer onlar mutluysa, ilişkilerini desteklerim. Bir-ikisiyle tanıştım, efendi çocuklardı ama yürümedi. Büyük kızımın 13 yıl süren bir birlikteliği oldu ve ayrılığın eşiğine geldi. Çocuklarıma evliliği de tavsiye ederim, mutlu olsunlar. Umarım bir gün ben de dede olurum.”