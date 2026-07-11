Asena: Tektaşımı eşim aldı

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Bir dönem ‘abi’ diye hitap ettiği ve hakkında ortaya atılan “evliliğini Asena nedeniyle bitirdiği” yönündeki iddialarla gündeme geldiği sevgilisi Kani Kudu’yla birlikte olan ünlü isim, “Mutlu musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Çok mutluyum. Hakkımda haber yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum, iyi ki yaptınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Biz cevap vermiyorsak korktuğumuzdan değil efendiliğimizdendir.”

Asena parmağındaki tektaş yüzükle ilgili “Eşim aldı” dedi. Ünlü isim, “Evlendiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Hayatınızda ciddi biri varsa, ömür boyu yürürsünüz. Eşimle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Devamını göreceğiz.”

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ASENA TV’Yİ AÇTIM



Asena, hakkında çıkan haberler yüzünden YouTube kanalı açtığını söyledi:

“Yıllardır piyasa içerisindeyim. Neler gördük, neler yaşadık. Olanlardan sonra karar verip bomba bir Asena TV açtım. Atıp tutulan haberler değil, belgeleriyle Asena YouTube kanalında olacağım. Kim iftira attıysa onlara cevap vereceğim. Herkes kendi arka bahçesine bakacak.”