Arzu Yıldırım'dan ilk roman: Kahve Kokulu Defter

Yazmanın kendisi için bir dürtü olduğunu söyleyen Arzu Yıldırım, Kahve Kokulu Defter'in ortaya çıkma sürecini şöyle aktarıyor: "Bir gün geldi ve o dürtünün acilen doyurulması gerekti. Kelimeler, zihnimde cümle yolları oluşturuyor, onlara can vermemi bekliyorlardı. Sözlerini dinledim; sözcükleri salıverdim. Klavye adeta beni çağırıyordu ve çağrıya uymaktan başka çarem yoktu. Yazdıkça sözcüklerin sayıları artıyor, devam edersem adeta çoğalacaklarına söz veriyorlardı. Yazıp yazıp sildiğim bir bölüm hiç olmadı; oturabildiğim her an yazabildim."

Danışanlarınızdan etkilendiniz mi, sorusunu ise Arzu Yıldırım şöyle cevaplıyor: “Mesleğim gereği dinlediğim yüzlerce kişiden elbette esinlendim. Danışanlar bizlerden bir şeyler öğrenmeye gelirler veya öyle sanırlar. Aslında öğreten değilizdir biz; onlar, kendileriyle konuşurlar ve en çok kendilerinden bir şeyler öğrenirler. Romanda bunlar elbette var."