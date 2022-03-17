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Arzu Yıldırım'dan ilk roman: Kahve Kokulu Defter

#Arzu Yıldırım#Kahve Kokulu Defter#Kitap
Arzu Yıldırımdan ilk roman: Kahve Kokulu Defter

Uzman psikolog Arzu Yıldırım'ın ilk romanı Kahve Kokulu Defter okurla buluşuyor. Yıldırım'ın, danışanlarının öykülerinden esinlenerek kaleme aldığı kitap, hayatlarının farklı dönemlerinden geçen dört kişiyi odak noktasına alıyor.

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Yazmanın kendisi için bir dürtü olduğunu söyleyen Arzu Yıldırım, Kahve Kokulu Defter'in ortaya çıkma sürecini şöyle aktarıyor: "Bir gün geldi ve o dürtünün acilen doyurulması gerekti. Kelimeler, zihnimde cümle yolları oluşturuyor, onlara can vermemi bekliyorlardı. Sözlerini dinledim; sözcükleri salıverdim. Klavye adeta beni çağırıyordu ve çağrıya uymaktan başka çarem yoktu. Yazdıkça sözcüklerin sayıları artıyor, devam edersem adeta çoğalacaklarına söz veriyorlardı. Yazıp yazıp sildiğim bir bölüm hiç olmadı; oturabildiğim her an yazabildim."

Arzu Yıldırımdan ilk roman: Kahve Kokulu Defter

Danışanlarınızdan etkilendiniz mi, sorusunu ise Arzu Yıldırım şöyle cevaplıyor: “Mesleğim gereği dinlediğim yüzlerce kişiden elbette esinlendim. Danışanlar bizlerden bir şeyler öğrenmeye gelirler veya öyle sanırlar. Aslında öğreten değilizdir biz; onlar, kendileriyle konuşurlar ve en çok kendilerinden bir şeyler öğrenirler. Romanda bunlar elbette var."

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#Arzu Yıldırım#Kahve Kokulu Defter#Kitap

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