Armani'nin hayatını anlatacak

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Uluslararası pazara sunulacak projede, Özpetek aynı zamanda senaryoyu Francesco Arlanch ile kaleme alacak.

Yönetmenlik görevini üstlenmekten duyduğu heyecanı dile getiren Özpetek, “Bu çok büyük ve çok önemli bir proje. Tarifsiz bir gurur ve büyük bir sorumluluk” dedi ve ekledi:

“Giorgio Armani’nin hikâyesini anlatma fırsatı büyük bir meydan okuma.”

ONU YAKINEN TANIYORUM

Uzun yıllardır Giorgio Armani ile yakın dost olduklarını söyleyen Ferzan Özpetek, “Giorgio’yu yakınen tanıyorum. Ona hayranlık duydum ve onunla vakit geçirdim. Sinema, sanat, mimari, kostümler ve hayat üzerine uzun sohbetler ettik” diye konuştu.