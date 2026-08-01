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Armani'nin hayatını anlatacak

Güncelleme Tarihi:

#Ferzan Özpetek#Giorgio Armani#Biyografi Dizisi
Armaninin hayatını anlatacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 08:02

ÖDÜLLÜ yönetmen Ferzan Özpetek, dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani’nin yaşamını konu alan biyografi dizisinin yönetmenliğini üstlenecek.

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 Uluslararası pazara sunulacak projede, Özpetek aynı zamanda senaryoyu Francesco Arlanch ile kaleme alacak.

Yönetmenlik görevini üstlenmekten duyduğu heyecanı dile getiren Özpetek, “Bu çok büyük ve çok önemli bir proje. Tarifsiz bir gurur ve büyük bir sorumluluk” dedi ve ekledi:

“Giorgio Armani’nin hikâyesini anlatma fırsatı büyük bir meydan okuma.”

ONU YAKINEN TANIYORUM

Uzun yıllardır Giorgio Armani ile yakın dost olduklarını söyleyen Ferzan Özpetek, “Giorgio’yu yakınen tanıyorum. Ona hayranlık duydum ve onunla vakit geçirdim. Sinema, sanat, mimari, kostümler ve hayat üzerine uzun sohbetler ettik” diye konuştu.

 

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#Ferzan Özpetek#Giorgio Armani#Biyografi Dizisi

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