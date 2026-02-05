Arkadaşına çiçek aldı

×
Güncelleme Tarihi:

#İlayda Alişan#Rabia Soytürk#Oğulcan Engin
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 08:53

İlayda Alişan önceki gün Etiler’de seyyar bir çiçek satıcısından çiçek alırken görüntülendi.

Alişan, yakın arkadaşı Rabia Soytürk’ün doğum gününü unuttuğu için kendisine gönül koyduğunu söyledi:

“Rabia’nın doğum günüymüş. Ben de unuttum. Onun gönlünü alacağım. Aynı manikürcüde randevumuz var. Bunları ona verip doğum gününü kutlayacağım.”

Oğulcan Engin ile sevgili olan oyunu, Sevgililer Günü hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Özel günlerin çok önemi yok aslında ama biz de bir şeyler yapıyoruz. Belki yurt dışına tatile gideriz.”

İLAYDA ALİŞAN’I AFFETTİ

Rabia Soytürk önceki gün Etiler’de görüntülendi. Soytürk, yakın arkadaşı İlayda Alişan’ın kendisine çiçek aldığını söyledi:

“Doğum günümü işlerinin yoğunluğundan unutmuş. Şimdi kutladı. Arkadaşlarımın doğum günü gibi özel günler benim için önemlidir ve hep kutlarım.”

Oyuncu, “14 Şubat’ta yalnız mı olacaksınız?” sorusuna ise “Teşekkür ederim” diyerek oradan uzaklaştı.

 

