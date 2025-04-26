Aradığı aşkı ve huzuru 33 yaş genç eşinde buldu... Ünlü oyuncu karısının memleketine taşınmıştı... O mutluysa ben zaten mutluyum

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İşte sinema dünyasının ünlü oyuncusu Richard Gere, biraz da yaşadığı tecrübelerin ışığında çoktan bu gerçeğin farkına vardı. Kendisinden 33 yaş genç eşi Alejandra Silva'nın memleketi İspanya'ya taşınan Gere, karısının orada çok daha mutlu olduğunu bunun kendisini de mutlu ettiğini söyledi.



Özel bir etkinlik için kısa süreliğine eşiyle birlikte ABD'ye dönen Richard Gere, o gece kırmızı halıda ayaküstü yaptığı açıklamada karısının ailesinin İspanya'da olduğunu hatırlattı.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun kültürü orada, küçük çocuklarımız da orada büyüyor. Zaten İspanyolcaları da mükemmel." 75 yaşındaki Richard Gere, o söyleşide "Mutlu eş, mutlu hayat" ilkesini benimsediğini de saklamadı.Geçen yıl kasım ayında karısı ve çocuklarını alıp İspanya'ya taşınan Gere, bir süre önce Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show'da da bu konuya değindi. "Karım İspanyol. ABD'de yaşamak için bana yedi yılını verdi. Şimdi de Madrid'de birkaç yıl geçireceğiz" diye konuştu.Richard Gere'in anlattığına göre karısı Alejandra Silva, kalabalık bir ailenin üyesi. Bu ailenin herkesi bir araya getiren üyesi ise Alejandra'nın büyükannesiydi.Ama büyükannesinin ölümünden sonra Alejandra onun rolünü üstlenmeye başladı. Gere bu konuda " Çoktandır 35 kişilik pazar kahvaltılarını planlıyor" diye anlattı Silva ailesinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu.

HOLLYWOOD'UN EN MUTLU ÇİFTLERİNDEN

Subay ve Centilmen, Nefes Nefese, Özel Bir Kadın gibi filmlerle sinemaya damgasını vuran bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Richard Gere ile karısı Alejandra Silva, Holywood'un parmakla gösterilen mutlu çiftlerinden.



Gere ve Silva'nın tanışma öyküsüne gelirsek.. İşte o tam da aşk filmlerine yaraşır türden.

2014 yılında Alejandra'nın ailesinin Positano'daki otelinde tanıştı çift. Onları bir arkadaşları tanıştırdı.



O ilk anda Richard Gere'in de anlattığı gibi aralarında güçlü bir bağlantı hissettiler. Sonra da bütün gece fiziksel olarak aralarında mesafe olsa da bakışları hep birbirini aradı.



Richard Gere'in karısı Alejandra Silva, Hello dergisine verdiği bir röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı: "Tanıştığımızda birbirimize bakmaktan kendimizi alamadık. Zaten o zamandan bu yana da ayrılamadık."



Silva'nın o röportajda anlattığına göre başlangıçta Gere, bu ilişkinin yürüyeceğine dair kendisinden daha fazla ikna olmuştu.

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Bir reklamcı olan Alejandra Silva'nın söylediğine göre daha tanışmalarının ilk döneminde bile "birbirlerinin kaderine yazılı olduklarını" ikisi de anladı.

DURMADAN ŞARKILAR YAZIP ÇİÇEKLER GÖNDERDİ

Sinema kariyerine başladığından bu yana romantik yakışıklı karakterlerle hafızalara kazınan Richard Gere görünüşe göre gerçek hayatında da aynı.



Karısının anlattığına göre Gere, aşklarının ilk döneminde ona şarkılar yazıp durmadan çiçek gönderdi. Silva da bu durumu "Gerçek bir peri masalı" diyerek tanımladı.



İtalya'nın Positano kentinde tanışan Richard Gere ile Alejandra Silva dört yıl flört ettiler. Sonunda 2018 yılında Gere, aşkına evlenme teklif etti.



İkisi de bu teklif hakkında çok fazla ayrıntı vermese de o gün Alejandra Silva'nın doğum günüydü... Güney Fransa'nın en romantik otelinde kalıyorlardı ve Silva'nın deyimiyle çok duygusal anlar yaşadılar.

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Çift evlendikten bir yıl sonra bebek bekledikleri müjdesini verdi. Oğulları Alexander, 2019 yılında dünyaya geldi.

Ama Richard Gere ve Alejandra Silva özel hayatlarını meraklı gözlerden o kadar gizlediler ki bebeğin adı da cinsiyeti de kamuoyu tarafından tam bir yıl sonra öğrenildi.



Bu arada Gere ile Silva'ının eski eşlerinden de birer tane çocukları daha bulunuyor



Gere ve Silva ile ilgili önemli bir ayrıntı da aralarındaki yaş farkı. Gere 72, karısı Silva ise 42 yaşında. Ama bu durum onların birlikte kurduğu hayata hiçbir olumsuz etkisi yok.

Kendisinden bu kadar büyük bir erkekle evli olmak Alejandra Silva için de problem değil.





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Bunu da yine bir röportajda "Bana en azından bir 20 yılı birlikte geçirme sözü verdi. Ayrıca itiraf etmeliyim ki enerjisi benden çok daha fazla" diye anlattı.Alejandra Silva'nın kocasına dair söyledikleri de ünlü oyuncunun yıllardır kamuoyunda yarattığı imajla birebir örtüşüyor: " Richard tanıdığım en mütevazı, hassas, şefkatli, dikkatli, komik, cömert adam" diye anlatıyor ünlü oyuncuyu.Richard Gere'in tarafından bakarsak o da bu evlilikten çok mutlu.

Zaten Alejandra Silva ile tanışıp evlendiği için kendisini kainatın en mutlu adamı olarak nitelendiriyor.

Ardıdan da ekliyor: "Nasıl olmayayım ki! Güzel, zeki, duygulu, insanlara yardıma hazır sabırlı eğlenceli bağışlamayı bilen bir kadınla evliyim."

Ünlü oyuncunun söylediğine göre karısı Alejandra bütün bu özelliklerinin yanı sıra çok da iyi bir aşçı.

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU

1983 yılında İspanya'nın Coruna kentinde dünyaya gelen Alejandra Silva, bir reklamcı ve politik aktivist olarak tanınıyor.

Silva ilk evliliğini 2012 ile 2015 yılları arasında iş insanı Govind Friedland ile yaptı. Bu evlilikten Albert adında bir oğlu bulunuyor.



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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Dünyaya 1949 yılında gelen Richard Gere ise Silva'dan önce iki evlilik yaptı. Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford ile 1991 ile 95 arasında evli kaldı.



Ardından 2002 ve 2016 arasında Carey Lowell ile evliydi. Bu sırada Homer James adında bir erkek çocuğu oldu.