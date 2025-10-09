Antalya’nın Altın jürisi

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:48

BU yıl 62’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu.

 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığı görevini Ömer Vargı üstlenecek. Yarışmanın jürisinde ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alacak. Festivalin bu bölümünde “Aldığımız Nefes”, “Bağlar, Kökler ve Tutkular”, “Barselo”, “Doğudan Fragmanlar”, “En Güzel Cenaze Şarkıları”, “Erken Kış”, “Kanto”, “Noir”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Sahibinden Rahmet” ve “Tavşan İmparatorluğu” filmleri yarışacak. Kazananlar, 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

