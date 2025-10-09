Antalya’nın Altın jürisi

Haberin Devamı

24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığı görevini Ömer Vargı üstlenecek. Yarışmanın jürisinde ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alacak. Festivalin bu bölümünde “Aldığımız Nefes”, “Bağlar, Kökler ve Tutkular”, “Barselo”, “Doğudan Fragmanlar”, “En Güzel Cenaze Şarkıları”, “Erken Kış”, “Kanto”, “Noir”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Sahibinden Rahmet” ve “Tavşan İmparatorluğu” filmleri yarışacak. Kazananlar, 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.