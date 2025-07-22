Antalya Jennifer Lopez için hazır

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden buluşuyor. Sanatçının “Up All Night Live in 2025” turnesi kapsamında yarın akşam Antalya-Belek’teki Regnum Carya Otel’de vereceği konserin biletleri tükendi.



650 Euro’dan satışa sunulan biletlerin fiyatı son günlerde 1000 Euro’ya kadar yükseldi. 15 bin Euro’dan başlayan localar ise son olarak 50 bin Euro’ya alıcı buldu. Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez’i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler de davet edildi.

Haberin Devamı

Antalya’ya bugün gelecek olan Jennifer Lopez, Regnum Carya’nın geceliği 25 bin Euro olan ‘mağara’ temalı villasında konaklayacak. 3 bin 500 metrekarelik üç katlı villanın tüm camları kurşun geçirmez özellikte. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan odada, sanatçının adının baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanılacak.



85 KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR



Pop yıldızı, doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek konserde yeni yaşını da kutlayacak. Antalya’daki konserine 85 kişilik ekibiyle gelecek olan Jennifer Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirecek. Sanatçı, 24 Temmuz’da kentten ayrılacak.

İSTANBUL’DA DEV SAHNE

Jennifer Lopez, turnesinin Türkiye’deki ikinci konserini 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde verecek. Lopez’in sahnesi için 6 ayı aşkın süredir özel bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Kurulumuna başlanan sahne tamamlandığında, sanatçının turnesinin en büyük sahnesi olacak. Konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor. 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.

Haberin Devamı

İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, 12 insan boyuna denk gelen yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Toplam 72 metre uzunluk ve 13 metre derinliğe sahip olan sahnede 20 bin piksel çözünürlüğünde dev bir LED ekran da yer alacak. İstanbul Festivali sahnesini kuran Koala Prodüksiyon’un CEO’su İbrahim Kandemir, “Jennifer Lopez, sahne tasarımımızı ve teknik detayları gördükten sonra İstanbul konserini planına aldı” dedi.

Açılışı Faruk Sabancı yapacak

5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da konser verecek olan Jennifer Lopez’den önce sahne alacak isim belli oldu. Gecenin açılışını, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yapacak. Sabancı daha önce Katy Perry, David Guetta, Tiesto ve Armin van Buuren ile de aynı sahneyi paylaşmıştı.