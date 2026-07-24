Annesinin adına atölye açtı

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Oyuncuyu sevgilisi Melis Uzunoğlu da yalnız bırakmadı. Vefat eden annesi Özlem Akınözü’nün adını taşıyan atölyenin açılışında duygularını paylaşan oyuncu, “Anneciğim, bugün seni uğurlayışımızın yıldönümü. Artık adın insanlara da umut olacak” dedi.