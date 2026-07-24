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Annesinin adına atölye açtı

Güncelleme Tarihi:

#Akın Akınözü#Özlem Akınözü#Bingöl
Annesinin adına atölye açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 10:02

AKIN Akınözü, Hayır Kapısı Derneği bünyesinde Bingöl’de kadın istihdamına katkı sunmak ve çocuklara umut olmak amacıyla hayata geçirilen Özlem Akınözü Arın Atölyesi’nin açılışına katıldı.

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 Oyuncuyu sevgilisi Melis Uzunoğlu da yalnız bırakmadı. Vefat eden annesi Özlem Akınözü’nün adını taşıyan atölyenin açılışında duygularını paylaşan oyuncu, “Anneciğim, bugün seni uğurlayışımızın yıldönümü. Artık adın insanlara da umut olacak” dedi.

Annesinin adına atölye açtı

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#Akın Akınözü#Özlem Akınözü#Bingöl

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