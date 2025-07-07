'Anneme söz verdim' demişti... Yeniden başa döndü!

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13 yaşında madde kullanmaya başlayan ve daha önce birkaç kez tedavi gören Melek Bal ailesini korkuttu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla; evde kalmadığını, günlerini kafelerde ve otobüslerde geçirdiğini belirten Bal, takipçilerinden gelen “Eve dön” çağrılarına uydu.

Anne ve babasının bulunduğu eve giden Melek Bal ailesiyle büyük bir tartışma yaşadı.



Yaşanan arbedede elinden yaralanan Bal, sosyal medyadan o anlara ait görüntüler paylaştı.

Annesi Umut Akyürek'i video kaydına aldığı anları da yayınlayan Melek Bal, ailesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Devamında ise ailesine ağır suçlamalarda bulunan genç kadın, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:



“Odamı çok kötü buldum. 3 gündür uyumadım, sinirim tepemdeydi. O anki sinirle her şeyi dağıttım. Bunu yapacağımı biliyorlardı.”

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Melek Bal geçtiğimiz yıl ailesinin desteği ile zorlu bir iyileşme sürecini atlatmıştı. O dönem basına yaptığı açıklamalarda,

"Bu defa gerçekten bıraktım, anneme söz verdim" demişti.