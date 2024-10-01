“Annem Hep Derdi Ki” Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşuyor

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ABD’de eğitimlerini tamamlayan, idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır. Evliliklerini ertelemeyi düşünürken, anne babalarının sürprizleriyle tatlı tatlı uğraşan çift, bir yandan da çalınan eşyalarının peşine düşer. Nusret ve Işıl, yaşadıkları zorluklarla, edinecekleri hayat dersi ve anne öğütleriyle gelecekteki özgüvenlerini geliştirirler.



“Annem Hep Derdi Ki”’nin kadrosunun Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan , Ecmel İs , Mert Aykul, Dilara Mücaviroğlu ve Aşkın Şenol yer alıyor.

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Oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Oyunun yönetmen yardımcısı ise Güney Tinin.

Annem Hep Derdi Ki, 21 Ekim’de Torium Sahne, 26 Ekim Kadıköy Eğitim Sahnesinde sahnelenecek.