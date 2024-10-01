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“Annem Hep Derdi Ki” Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşuyor

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#Annem Hep Derdi Ki#Tiyatrokare#Çiçek Dilligil
“Annem Hep Derdi Ki” Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:27

Tiyatrokare “Annem Hep Derdi Ki” ile Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği , Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenecek olan “Annem Hep Derdi Ki”, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor.

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ABD’de eğitimlerini tamamlayan, idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır. Evliliklerini ertelemeyi düşünürken, anne babalarının sürprizleriyle tatlı tatlı uğraşan çift, bir yandan da çalınan eşyalarının peşine düşer. Nusret ve Işıl, yaşadıkları zorluklarla, edinecekleri hayat dersi ve anne öğütleriyle gelecekteki özgüvenlerini geliştirirler.

“Annem Hep Derdi Ki” Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşuyor

USTA OYUNCULAR BİR ARADA

“Annem Hep Derdi Ki”’nin  kadrosunun Çiçek Dilligil, Mert Asutay,  Aziz Sarvan , Ecmel İs , Mert Aykul, Dilara Mücaviroğlu ve Aşkın Şenol yer alıyor. 

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Oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Oyunun yönetmen yardımcısı ise Güney Tinin.

Annem Hep Derdi Ki, 21 Ekim’de Torium Sahne, 26 Ekim Kadıköy Eğitim Sahnesinde sahnelenecek.

 

 

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#Annem Hep Derdi Ki#Tiyatrokare#Çiçek Dilligil

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