×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Annem en büyük destekçim olurdu

Güncelleme Tarihi:

#Ceza#Gökhan Çınar#FÜG
Annem en büyük destekçim olurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:40

ÜNLÜ rap’çi Ceza, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı “FÜG”ün bu haftaki konuğu oldu.

Haberin Devamı

Ceza rap müzikle ilgili “Ben bu müziği yapmaya başladığımda Türkiye’de bir rap dinleyicisi yoktu. İlk başta dinleyiciyi yarattık” dedi. Ünlü rap’çi Gökhan Çınar’ın “bu kadar uğraştık ama gerçekten oldu dediği ilk an nedir” sorusuna şu cevabı verdi:

“İlk Türkiye turnesine çıktığım andı, daha çok inanmaya başladım. Umutsuzluğa kapıldığım oldu ama müziği bırakmayı düşündüğüm bir dönem hiç olmadı.”

Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini de programda belirten Ceza, kanserden kaybettiği annesi ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu:

“‘Anneme’ parçasını yazıp, kaydedip çıkarmış olmak benim için büyük bir şeydi. Annem öldükten birkaç ay sonra ‘Rapstar’ albümünü çıkarmıştım. Yaşasaydı eğer en büyük destekçim annem olurdu.”

Ünlü rap’çi “Hayatından tek bir şey ya da kişi aklında kalacak olsa kimi seçerdin” sorusuna da “Eşimi” cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceza#Gökhan Çınar#FÜG

BAKMADAN GEÇME!