Annem en büyük destekçim olurdu

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Ceza rap müzikle ilgili “Ben bu müziği yapmaya başladığımda Türkiye’de bir rap dinleyicisi yoktu. İlk başta dinleyiciyi yarattık” dedi. Ünlü rap’çi Gökhan Çınar’ın “bu kadar uğraştık ama gerçekten oldu dediği ilk an nedir” sorusuna şu cevabı verdi:

“İlk Türkiye turnesine çıktığım andı, daha çok inanmaya başladım. Umutsuzluğa kapıldığım oldu ama müziği bırakmayı düşündüğüm bir dönem hiç olmadı.”

Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini de programda belirten Ceza, kanserden kaybettiği annesi ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu:

“‘Anneme’ parçasını yazıp, kaydedip çıkarmış olmak benim için büyük bir şeydi. Annem öldükten birkaç ay sonra ‘Rapstar’ albümünü çıkarmıştım. Yaşasaydı eğer en büyük destekçim annem olurdu.”

Ünlü rap’çi “Hayatından tek bir şey ya da kişi aklında kalacak olsa kimi seçerdin” sorusuna da “Eşimi” cevabını verdi.