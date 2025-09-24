×
'Annem de babam da nikahımda yoktu'

Güncelleme Tarihi:

#Ayşecan Tatari#Edip Tepeli#Aliye Uzunatağan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 11:43

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı Ayşecan Tatari'nin Youtube programına konuk oldu. 3 kez nikah masasına oturan usta oyuncu, evlilikle ilgili düşüncelerini paylaştı.

'HEVES ETTİM, EVLENDİM'

Aliye Uzunatağan "3 kere evlendim. Kızım söylememi çok istiyor. İlk evliliğimi iki ablam evlendiği için heves ettim. Gelinlik giymek hiç istemedim" dedi.

'FACETIME'DAN NİKAHI İZLEDİLER'

Annesini destekleyen Tatari "Ben de... Hiç öyle gelinlik hayalleri olan bir kız değildim. Hatta gittim ve yurtdışında evlendim. Annem yoktu, babam yoktu. Facetime'dan nikahı izlediler. Bir kere deneniyor, belki artık sonraki kuşaklar denemekten vazgeçerler." diye konuştu.

'ÇOK SIKICI'

Evliliklerde sohbetlerin bitmesine dikkat çeken Aliye Uzunatağan, "Laf bitiyor evlilikte. Sen bir şey söylesen onun ne cevap vereceğini biliyorsun. Ne kadar sıkıcı bir şey. Ye, iç, yat, uyu, kalk... İki insanın bir arada yaşaması için birlikte bir şeyler üretmesi lazım bence..." dedi.

