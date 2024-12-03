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SÃ–ZÃœNÃœ ESÄ°RGEMÄ°YOR

Bu hafta itibariyle izleyici karÅŸÄ±sÄ±nda olacak Ã‡evik, dizide Zuhalâ€™in (BergÃ¼zar Korel) kuzeni Suphiâ€™ye hayat verecek. Ã‡ocuklarÄ±n gÃ¶zÃ¼ kara dayÄ±sÄ± olan Suphi, ihtiyacÄ± olan herkese yardÄ±m etmekten Ã§ekinmeyen, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kimseden esirgemeyen bir karakteri canlandÄ±racak.

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BKM imzalÄ±, senaryosu BaÅŸak AngigÃ¼n tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan, yÃ¶netmenliÄŸini Can Ulkayâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜Annem Ankaraâ€™nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda BergÃ¼zar Korel ve Mehmet GÃ¼nsÃ¼râ€™le birlikte Ã–zgÃ¼rcan Ã‡evik , GÃ¶kÃ§e EyÃ¼boÄŸlu, SevinÃ§ Erbulak,YÄ±ldÄ±ray Åžahinler ve GÃ¼ler Ã–kten, Sinem Uslu, Muharrem TÃ¼rkseven, Mustafa AÃ§Ä±lan, Dilek Ã‡elebi, Hakan AkÄ±n,Fatma ToptaÅŸ, Durukan Ã‡elikkaya, Ezgi GÃ¶r, Selen Ã–zbayrak, BaÅŸak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Åžekerci, Cansu DaÄŸdelen, Ediz GÃ¼lsuyu, Mert TanÄ±k, Naz Ã–zgÃ¼lÃ¼ÅŸ, Egemen UlaÅŸ Ã–nkalÂ Mehmet Can AkÃ§a, Yasin Pehlivan yer alÄ±yor.

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