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'Annem Ankara'ya sürpriz isim

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Özgürcan Çevik#Kanal D
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 03, 2024 12:44

Kanal Dâ€™nin yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir hayat hikayesini ekrana getiren â€˜Annem Ankaraâ€™, heyecan dolu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelecek. Konusu, dÃ¶nemi ve oyunculuk performanslarÄ± ile beÄŸeni toplayan dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ã–zgÃ¼rcan Ã‡evik de hikayeye dahil olacak.

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SÃ–ZÃœNÃœ ESÄ°RGEMÄ°YOR

Bu hafta itibariyle izleyici karÅŸÄ±sÄ±nda olacak Ã‡evik, dizide Zuhalâ€™in (BergÃ¼zar Korel) kuzeni Suphiâ€™ye hayat verecek. Ã‡ocuklarÄ±n gÃ¶zÃ¼ kara dayÄ±sÄ± olan Suphi, ihtiyacÄ± olan herkese yardÄ±m etmekten Ã§ekinmeyen, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kimseden esirgemeyen bir karakteri canlandÄ±racak.

Annem Ankaraya sÃ¼rpriz isim
GÃœÃ‡LÃœ KADROÂ Â 
BKM imzalÄ±, senaryosu BaÅŸak AngigÃ¼n tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan, yÃ¶netmenliÄŸini Can Ulkayâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜Annem Ankaraâ€™nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda BergÃ¼zar Korel ve Mehmet GÃ¼nsÃ¼râ€™le birlikte Ã–zgÃ¼rcan Ã‡evik, GÃ¶kÃ§e EyÃ¼boÄŸlu, SevinÃ§ Erbulak,YÄ±ldÄ±ray Åžahinler ve GÃ¼ler Ã–kten, Sinem Uslu, Muharrem TÃ¼rkseven, Mustafa AÃ§Ä±lan, Dilek Ã‡elebi, Hakan AkÄ±n,Fatma ToptaÅŸ, Durukan Ã‡elikkaya, Ezgi GÃ¶r, Selen Ã–zbayrak, BaÅŸak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Åžekerci, Cansu DaÄŸdelen, Ediz GÃ¼lsuyu, Mert TanÄ±k, Naz Ã–zgÃ¼lÃ¼ÅŸ, Egemen UlaÅŸ Ã–nkalÂ  Mehmet Can AkÃ§a, Yasin Pehlivan yer alÄ±yor.

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Annem Ankaraya sÃ¼rpriz isim
Â  Â â€˜Annem Ankaraâ€™ yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de.

Annem Ankaraya sÃ¼rpriz isim

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#Annem Ankara#Özgürcan Çevik#Kanal D

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