İstanbul Festivali önceki akşam sahnesinde Jennifer Lopez’i ağırladı. Yenikapı’yı dolduran müzikseverler, Lopez’i coşkulu alkışlarla karşıladı.

JLo, 90 kişilik ekibiyle çıktığı konserde dinleyicilerini şu sözlerle selamladı: “İstanbul, merhaba! Sizlerle İstanbul’da böyle güzel bir gece geçirmeyeli uzun yıllar oldu. Yıllar sonra burada olduğum için çok mutluyum. Birlikte şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz. İstanbul, bütün gece ayakta olmaya hazır mısın? Kalça sallamaya hazır mıyız?” Hit şarkılarını peş peşe seslendiren Lopez, 1.5 saat süren şovunda altı kıyafet değiştirdi.

İLK ADIMI OĞLUMDAN BEKLİYORUM

Reynmen, eşi Cansu Kurtaran’la katıldığı konsere küs olduğu annesi Nasibe Yılmaz’ın da geldiğini muhabirlerden öğrendi. Şarkıcı, “Vallahi sizden öğrendim ama anne-oğul arasında küslük olmaz. Annem böyle organizasyonları sever” dedi. Gelinini sosyal medyada engellediği konuşulan Nasibe Yılmaz da sorular üzerine “Hayır, engelleme yok. Sadece takipten çıktım. Benim için önemli olan oğlum. Bir anne olarak ilk adımı onlardan bekliyorum tabii ki” diye konuştu.

