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Anne kızı oynayacaklar

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#Beren Gökyıldız#Pınar Altuğ Atacan#Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları
Anne kızı oynayacaklar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 17:06

Başrolünde Beren Gökyıldız’ın oynadığı, yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği sinema filmi “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nda Beren Gökyıldız “Deniz” karakteriyle, Pınar Altuğ Atacan ise Gökyıldız’ın annesi rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.

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“Köstebekgiller” in yeni sinema filmi “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın oyuncu kadrosunda; Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Rap müziğin popüler ismi Sefo da yer alıyor.

Anne kızı oynayacaklar

Anne – kız rolünde kamera karşısına geçen Atacan ve Gökyıldız’ın, setten ilk kareleri paylaşıldı.

 

 

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#Beren Gökyıldız#Pınar Altuğ Atacan#Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları

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