Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi de şarkıya eşlik etti. Konsere gittiği için eleştirilen acılı anne, isyan etti.

İki dakikalığına onu hissettim

Yasemin Minguzzi, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Benim kaç kere hastaneye, acile kaldırıldığımı bilen yok. Günde kaç saat odaya kapanıp ağladığımı bilen yok. Günlerce evime kapanıp kimseyle görüşmediğimi bilen yok. Canım oğlumun en sevdiği şarkıda duygu taşması yaşadım. Sadece iki dakikalığına canım oğlumu hissettim.Allah yaşadığım acıyla sizleri sınamasın.”