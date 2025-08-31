×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 08:49

BtcTurkVadi Açıkhava, önceki akşam Ece Seçkin’i ağırladı. Seçkin, yaşadığı korkunç saldırı sonrası hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için de şarkı söyledi.

Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi de şarkıya eşlik etti. Konsere gittiği için eleştirilen acılı anne, isyan etti.

İki dakikalığına onu hissettim

Yasemin Minguzzi, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Benim kaç kere hastaneye, acile kaldırıldığımı bilen yok. Günde kaç saat odaya kapanıp ağladığımı bilen yok. Günlerce evime kapanıp kimseyle görüşmediğimi bilen yok. Canım oğlumun en sevdiği şarkıda duygu taşması yaşadım. Sadece iki dakikalığına canım oğlumu hissettim.Allah yaşadığım acıyla sizleri sınamasın.”

